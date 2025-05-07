В ВСУ призвали ввести на Украине срочную службу для женщин

Советник по гендерам в ВСУ призвала ввести на Украине срочную службу для женщин

Советник по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины Оксана Григорьева выступила с инициативой введения обязательной срочной военной службы для женщин в стране. Ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу (для женщин. — прим. ред.). Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить», — сказала Григорьева в ходе пресс-конференции «Война женского рода».

Григорьева также отметила, что, несмотря на наличие множества женских движений в обществе, украинские женщины в целом не готовы к возможной мобилизации. Кроме того, она выразила мнение, что на Украине все еще остается значительное число мужчин, уклоняющихся от призыва.

До этого Григорьева в интервью изданию NV сообщила, что некоторые украинские женщины добровольно идут на службу в армию, чтобы избежать призыва своих мужей на передовую. По ее словам, в ряде семей родственники убеждают женщин поступать таким образом, мотивируя это тем, что женщин, как правило, «не отправляют в штурмовые подразделения». В таких случаях мужчины остаются дома и занимаются воспитанием детей.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о наборе по контракту до 30 женщин из тюрем на Украине.