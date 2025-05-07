Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ призвали ввести на Украине срочную службу для женщин

Советник по гендерам в ВСУ призвала ввести на Украине срочную службу для женщин
close
Alina Smutko/Reuters

Советник по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины Оксана Григорьева выступила с инициативой введения обязательной срочной военной службы для женщин в стране. Ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу (для женщин. — прим. ред.). Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить», — сказала Григорьева в ходе пресс-конференции «Война женского рода».

Григорьева также отметила, что, несмотря на наличие множества женских движений в обществе, украинские женщины в целом не готовы к возможной мобилизации. Кроме того, она выразила мнение, что на Украине все еще остается значительное число мужчин, уклоняющихся от призыва.

До этого Григорьева в интервью изданию NV сообщила, что некоторые украинские женщины добровольно идут на службу в армию, чтобы избежать призыва своих мужей на передовую. По ее словам, в ряде семей родственники убеждают женщин поступать таким образом, мотивируя это тем, что женщин, как правило, «не отправляют в штурмовые подразделения». В таких случаях мужчины остаются дома и занимаются воспитанием детей.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о наборе по контракту до 30 женщин из тюрем на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами