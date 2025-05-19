Финляндия закупит боеприпасы для Украины на доходы от российских активов

Министерство обороны Финляндии сообщило, что полученные от замороженных российских активов средства будут использованы для закупки и поставок боеприпасов на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Финляндия была выбрана в качестве одного из государств, реализующих меры Европейского союза по поставке Украине оборонного снаряжения за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — говорится в заявлении министерства.

Боеприпасы будут закуплены у финских поставщиков, их стоимость оценивается в €90 млн.

До этого стало известно, что минобороны Дании предоставит Украине 26 пакет военной помощи на общую сумму 4,2 млрд крон (около €168 млн). Сообщалось, что пакет будет включать артиллерийские установки, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу тренировок для украинских военнослужащих.

17 мая издание Il Fatto quotidiano сообщило, что с 2022 года Италия предоставила Украине военную помощь в общей сложности на сумму, приближающуюся к €3 млрд.

Ранее Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов.