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Финляндия закупит боеприпасы для Украины на доходы от российских активов

Финляндия направит замороженные активы россиян на закупку боеприпасов для ВСУ
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Global Look Press

Министерство обороны Финляндии сообщило, что полученные от замороженных российских активов средства будут использованы для закупки и поставок боеприпасов на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Финляндия была выбрана в качестве одного из государств, реализующих меры Европейского союза по поставке Украине оборонного снаряжения за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — говорится в заявлении министерства.

Боеприпасы будут закуплены у финских поставщиков, их стоимость оценивается в €90 млн.

До этого стало известно, что минобороны Дании предоставит Украине 26 пакет военной помощи на общую сумму 4,2 млрд крон (около €168 млн). Сообщалось, что пакет будет включать артиллерийские установки, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу тренировок для украинских военнослужащих.

17 мая издание Il Fatto quotidiano сообщило, что с 2022 года Италия предоставила Украине военную помощь в общей сложности на сумму, приближающуюся к €3 млрд.

Ранее Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов.

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