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Италия заявила о поставках оружия Киеву на €3 миллиарда

Il Fatto quotidiano: Италия отправила Украине оружие почти на €3 млрд с 2022 года
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Global Look Press

Италия предоставила Украине военную помощь в виде оружия и боеприпасов на сумму, приближающуюся к €3 миллиардам, начиная с 2022 года. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности, сообщает издание Il Fatto quotidiano.

Подчеркивается, что данная сумма не подлежит разглашению. Важно отметить, что речь идет о передаче Киеву техники, находившейся на хранении на итальянских военных складах в течение продолжительного времени. Следовательно, большая часть предоставленного Украине вооружения является устаревшим.

Российская Федерация неоднократно заявляла о том, что передача вооружений Украине препятствует достижению мирного урегулирования и способствует эскалации конфликта, вовлекая страны Североатлантического альянса в противостояние с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила в НАТО официальную ноту протеста в связи с поставками оружия и военной техники украинским вооруженным силам. Лавров подчеркнул, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, рассматриваются Российской Федерацией как законная цель. Он также отметил, что страны-члены НАТО «играют с огнем», оказывая военную поддержку Украине.

Ранее Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов.

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