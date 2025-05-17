Дания передаст Украине комплектующие для истребителей и артиллерийские установки

Минобороны Дании объявило о предоставлении Украине 26-го пакета помощи на общую сумму 4,2 млрд крон (около $630 млн), передает ТАСС.

Сообщается, что помощь будет включать артиллерийские установки, боеприпасы, комплектующие для истребителей, а также расширенную программу тренировок для украинских военнослужащих. Пакет рассчитан на период 2025-2028 годов.

Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что Киев по-прежнему нуждается в поддержке европейских стран.

«Дания была ярым сторонником Украины с самого начала войны. То же самое будет и в ближайшие годы», – говорится в пресс-релизе.

Боеприпасы будут поставлены в рамках совместной инициативы Дании, Чехии и Нидерландов, направленной на финансирование закупки артиллерийских снарядов для Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что укрепление оборонного потенциала Украины является лучшим способом обеспечить Украине сильную позицию «как на поле боя, так и в переговорной комнате».

До этого в Германии заявили, что продолжат поставки оружия Украине при отсутствии прекращения огня.

Ранее глава минобороны Польши заявил о страхе Запада перед сближением России и Украины.