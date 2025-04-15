«РВ»: ВСУ бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танк Abrams на прорыв в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, российские военные уничтожили брошенные на прорыв силы ВСУ. Отправленный к Белгородской области танк отступил. Также на линии боевого соприкосновения была уничтожена бронемашина противника.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Вооруженных силах РФ писал, что российские войска предотвратили прорыв украинской стороны в Белгородскую область, уничтожены около 50 солдат противника.

Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять населенных пунктов Белгородской области.

В Шебекино в результате атаки беспилотника повреждены стены и окна производственного цеха одного из предприятий. В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон повредил крышу хозяйственные постройки.

Ранее в РФ заявили об участившихся ударах ВСУ с применением американских снарядов.