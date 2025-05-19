Российский боец рассказал о контактном бое с ВСУ в Александрополе

ТАСС: расстояние между военными РФ и ВСУ в Александрополе составляло 2–3 метра

При штурме Александрополя в Донецкой народной республике расстояние между российскими и украинскими военнослужащими во время боя составляло 2–3 метра. Об этом заявил российский командир штурмового подразделения Нозимжон Хамзаев, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Мы с ними боролись прямо в контактном бою. Мы виделись друг с другом. Между нами было 2–3 метра», — отметил он.

Хамзаев рассказал, что «прямо рядом» были уничтожены несколько противников. Военнослужащий уточнил, что бойцы Вооруженных сил России столкнулись с украинскими военными на столь малом расстоянии, неожиданно атаковав их.

17 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях. По его словам, на Великоновоселковском направлении имеются «определенного рода дополнительные продвижения» российских подразделений ВС РФ. На Красноармейском направлении российские войска значительно продвинулись в районе населенных пунктов Зверево и Леонтовичи, добавил он.

Ранее появилось видео, снятое российским бойцом в тылу ВСУ под Александрополем.