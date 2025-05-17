Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Александрополь в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Александрополь, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР. Подвергшиеся ударам позиции украинских формирований располагались у населенных пунктов Попов Яр, Красноармейск, Шевченко-Первое, Димитров и Новоэкономическое.

«Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе <...> Kirpi турецкого производства», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили один склад боеприпасов ВСУ и вывели из строя одно артиллерийское орудие. Кроме того, украинские войска лишились 14 автомобилей.

16 мая Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских солдат с позиций в населенном пункте Вольное Поле в ДНР. По данным ведомства, военнослужащие ВСУ покинули село во время штурма, проведенного подразделениями группировки российских войск «Восток».

Ранее в администрации ДНР заявили о прорыве российских войск на западе республики.