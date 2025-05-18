Появилось видео, снятое российским бойцом в тылу ВСУ под Александрополем

ТАСС: МО показало кадры, снятые бойцом Бородавко в тылу ВСУ под Александрополем

Минобороны РФ показало видео, которое записал на камеру телефона боец 3-го штурмового батальона 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Александрополя в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал ТАСС.

На них российский военный рассказывает о боях с украинскими военными.

17 мая стало известно, что Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск. Он рассказал, что эта скрытая операция значительно ослабила силы ВСУ на подходах к населенному пункту и внутри него, что позволило продвинуться российской пехоте.

28-летний штурмовик все это время находился на расстоянии всего пяти метров от украинских солдат. Освободили Бородавко подошедшие российские военные, зачистившие опорный пункт.

В субботу министерство обороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» страны взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение российской армией Александрополя открывает серьезные оперативные просторы для взятия Часова Яра.

Ранее российские бойцы ликвидировали офицера ВСУ при взятии Александрополя.