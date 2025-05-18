На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, снятое российским бойцом в тылу ВСУ под Александрополем

ТАСС: МО показало кадры, снятые бойцом Бородавко в тылу ВСУ под Александрополем
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны РФ показало видео, которое записал на камеру телефона боец 3-го штурмового батальона 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Александрополя в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал ТАСС.

На них российский военный рассказывает о боях с украинскими военными.

17 мая стало известно, что Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск. Он рассказал, что эта скрытая операция значительно ослабила силы ВСУ на подходах к населенному пункту и внутри него, что позволило продвинуться российской пехоте.

28-летний штурмовик все это время находился на расстоянии всего пяти метров от украинских солдат. Освободили Бородавко подошедшие российские военные, зачистившие опорный пункт.

В субботу министерство обороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» страны взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение российской армией Александрополя открывает серьезные оперативные просторы для взятия Часова Яра.

Ранее российские бойцы ликвидировали офицера ВСУ при взятии Александрополя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами