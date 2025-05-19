В Черкассах произошли взрывы

В украинском городе Черкассы произошли взрывы. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Подробности инцидента не уточняются — неизвестны ни причина взрывов, ни возможные последствия.

В настоящее время в Черкасской области действует режим воздушной тревоги. Местные власти и экстренные службы пока не прокомментировали ситуацию.

В ночь на 19 мая взрывы произошли в украинском городе Шостке Сумской области. По имеющимся сведениям, прогремело в общей сложности более пяти взрывов. Над городом были замечены беспилотные летательные аппараты.

До этого в расположенном на юге Украины городе Николаеве произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили о самой масштабной атаке БПЛА на Украину с начала СВО.