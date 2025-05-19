В Сумской области Украины прогремело несколько взрывов

В Шостке Сумской области Украины произошло более пяти взрывов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумах

В украинском городе Шостке Сумской области произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Sumy Go.

По имеющимся сведениям, в Шостке прогремело в общей сложности более пяти взрывов. Над городом были замечены беспилотные летательные аппараты.

Еще несколько дронов направились к областному центру. Жителей Сум призвали находиться в укрытиях.

19 мая сообщалось, что в расположенном на юге Украины городе Николаеве произошло несколько взрывов.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ написали, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.