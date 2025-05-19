В Николаеве на Украине произошли взрывы

В расположенном на юге Украины городе Николаеве произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Николаев».

Первый взрыв прогремел в Корабельном районе города. Спустя несколько минут в том же районе прозвучали новые взрывы. По предварительной информации, Николаев атаковали российские ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет».

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ написали, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.