Пушилин назвал одну из задач российской армии

В Донецкой народной республике (ДНР) российской армии стоит задача перерезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) логистику на Константиновском направлении. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в видео, размещенном в его Telegram-канале.

Он напомнил, что на данном направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь.

«Здесь основная задача перерезать логистику, перекрыть транспортное сообщение, сделать это основательно и разрезать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию с Константиновкой», — сказал Пушилин.

16 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бойцы российской армии взяли в клещи силы противника в двух населенных пунктах между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) в республике. Он уточнил, что от Александрополя российские военнослужащие «сильно ударили в сторону Зари и со стороны Дзержинска». ВС России, по словам Кимаковского, движутся от Сухой Балки.

Он также отметил, что российские военнослужащие таким образом выравнивают линию фронта вдоль дороги от Димитрова до Константиновки.

Ранее Путин назвал нужный для России результат СВО.