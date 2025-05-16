Российские военные взяли в клещи силы ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие взяли в клещи силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух населенных пунктах между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Там у нас от Александрополя наши ребята сильно ударили в сторону Зари и со стороны Дзержинска, идет движение наших войск от Сухой Балки. И там нас, ну, фактически противника зажали в клещи в двух населенных пунктах. Поэтому, я думаю, что он будет вынужден выйти оттуда», — сказал он.

Кимаковский отметил, что российские военнослужащие таким образом выравнивают линию фронта вдоль дороги от Димитрова до Константиновки. Он добавил, что также ВС России наступают от шахты «Новодзержинская» вдоль автомобильной дороги в сторону Константиновки. Кроме того, у российской армии есть успехи севернее Дзержинска.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что некоторые подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Торское в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении.

Ранее Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским.