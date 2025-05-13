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Нетаньяху заявил, что Израиль намерен «со всей мощью» войти в сектор Газа

Нетаньяху: Израиль организует мощное наступление в Газе, чтобы разгромить ХАМАС
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Abir Sultan

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить палестинское движение ХАМАС. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

Глава правительства добавил, что Израиль не прекратит боевые действия, пока не добьется победы.

12 мая советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что власти страны рассматривают возможность возобновления переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта. Но, по его словам, бойцы ЦАХАЛ намерены продолжать военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не выполнят все поставленные задачи. Речь идет об уничтожении власти ХАМАС и освобождении людей, попавших в плен к палестинскому движению.

В тот же день в канцелярии главы правительства Израиля рассказали, что Биньямин Нетаньяху после переговоров со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом распорядился направить делегацию переговорщиков в Катар. В соответствующем заявлении подчеркивалось, что этот шаг — одно из последних усилий еврейского государства по урегулированию в секторе Газа перед расширением боевых действий в анклаве.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.

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