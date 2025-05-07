Израиль ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу Западной бригады палестинского движения ХАМАС, действовавшей на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА Новости.

«Сегодня ЦАХАЛ нанес удар в районе Сайда и ликвидировал террориста Халида Ахмада, который занимал пост руководителя операций Западной бригады ХАМАС в Ливане», — говорится в заявлении.

До этого один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

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