Стороны конфликта в Газе договорились возобновить переговоры

Палестинское движение ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа пришли к договоренности о возобновлении диалога. Об этом сообщило близкое к ХАМАС агентство Maan.

По данным источников с египетской стороны, «договоренности включают проведение непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем». При этом отмечается, что в роли основного посредника на предстоящем раунде диалога должны выступить представители США.

Те же источники уточнили, что в начале ХАМАС и Израилю предложили согласиться «на прекращение огня сроком от трех недель до сорока дней». В этот период группировка должна освободить двух заложников.

В рамках предполагаемого соглашения откроются коридоры для транспортировки гуманитарной помощи населению Газы, при этом ХАМАС обязан будет предоставить свидетельства, что часть помощи будет направлена оставшимся в секторе израильским заложникам. Движение также обязуется передать последнюю информацию о состоянии здоровья заложников.

До этого премьер-министр Израиля заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить палестинское движение ХАМАС.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.