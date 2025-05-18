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В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Сумской и Харьковской областях

Минобороны: российские военные ударили по ВСУ в Сумской и Харьковской областях
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия ударила по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях. О ходе проведения спецоперации сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» ударили по скоплениям живой силы и техники танковой бригады ВСУ, а также трех штурмовых бригад и двух бригад теробороны противника в шести населенных пунктах Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение трем механизированным и одной мотопехотной бригадам ВСУ.

Кроме того, в Минобороны рассказали о продвижении российских бойцов группировок «Восток» и «Центр» вглубь украинской обороны. В свою очередь подразделения группировки «Южная» смогли занять более выгодные позиции и уничтожили в своей зоне до 200 бойцов ВСУ. Военные «Запада» улучшили тактическое положение и смогли ликвидировать до 240 военнослужащих противника.

Группировка «Днепр» нанесла удары по врагу в Запорожской и Херсонской областях. В результате были уничтожены более 50 украинских военных.

В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО потери украинской армии составили около 1 млн человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронемашин, свыше 19,5 тысяч орудий полевой артиллерии.

По данным Герасимова, в боях в Курской области противник лишился более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7,7 тысяч единиц военной техники.

Ранее глава минобороны Украины призвал обменяться пленными с РФ по формуле «всех на всех».

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