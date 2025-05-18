Военкор оценил эффективность систем ПВО при атаке на аэродром ВСУ под Киевом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не смогли отразить ночную атаку российских дронов по целям в Киевской области. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Основной удар пришелся на аэродром в Василькове Киевской области, на котором, как утверждается, базируются истребители F-16», — написал военкор.

Об атаке на аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области несколькими часами ранее сообщал Telegram-канал «Изнанка». По его данным, в результате массированного налета российских беспилотников возник сильный пожар на площадке для стоянки авиационной техники.

До этого Telegram-канал WarGonzo сообщил, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по позициям украинских войск в Киевской области. По его информации, российские военные совершили самый массовый налет БПЛА за всю историю Украины, применив 273 «герани».

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали о промахе ВСУ, который стоил им более $4 млн.