Российские военнослужащие в ходе боев за населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали одного офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты 242-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» в составе Вооруженных сил РФ Игоря Пузикова.

«Знаю только точно одно, там среди них (уничтоженных украинских солдат. — «Газета.Ru») находился офицер, младший лейтенант <…>. Это для нас, конечно, было удивлением, потому что офицеров мы раньше не встречали там», — рассказал мужчина.

По его словам, у других военных ВСУ отсутствовали какие-либо документы и шевроны. Пузиков уточнил, что на форме украинских бойцов был только один опознавательный знак — характерная для ВСУ синяя лента.

17 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

Члены этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ и ликвидировали более 490 солдат. Также им удалось вывести из строя несколько единиц техники украинских войск, включая танк и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.

Ранее военные корреспонденты заявили об ожесточенных боях в районе города Красноармейска в ДНР.