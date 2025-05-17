Освобождение российской армией населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики (ДНР) открывает серьезные оперативные просторы для взятия Часова Яра. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Александрополя является очередным успехом армии Российской Федерации и имеет стратегическое значение», — заявил он.

По словам эксперта, Дзержинское направление демонстрирует, что российские военнослужащие продвигаются на очень масштабном участке фронта, среди которых Донецкое и Южнодонецкое направление.

Марочко отметил, что освобождение Александрополя позволит в дальнейшем продвинуться севернее населенного пункта — к Часовому Яру.

До этого стало известно, что штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск.

Бородавко отметил, что, заняв позицию у блиндажей противника, отправил товарища за пулеметом. Однако тот был обнаружен, и украинские солдаты открыли огонь по кустам, где они укрывались.

Российский боец рассказал о панике ВСУ при подходе сил РФ.