На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил возможность продвижения ВС РФ после взятия Александрополя

Марочко: взятие Александрополя открыло просторы для освобождения Часова Яра
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Освобождение российской армией населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики (ДНР) открывает серьезные оперативные просторы для взятия Часова Яра. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Александрополя является очередным успехом армии Российской Федерации и имеет стратегическое значение», — заявил он.

По словам эксперта, Дзержинское направление демонстрирует, что российские военнослужащие продвигаются на очень масштабном участке фронта, среди которых Донецкое и Южнодонецкое направление.

Марочко отметил, что освобождение Александрополя позволит в дальнейшем продвинуться севернее населенного пункта — к Часовому Яру.

До этого стало известно, что штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск.

Бородавко отметил, что, заняв позицию у блиндажей противника, отправил товарища за пулеметом. Однако тот был обнаружен, и украинские солдаты открыли огонь по кустам, где они укрывались.

Российский боец рассказал о панике ВСУ при подходе сил РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами