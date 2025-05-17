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В столице Йемена аэропорт возобновил работу после ударов Израиля

AP: аэропорт в столице Йемена Сане возобновил работу после израильских ударов
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Shutterstock/goodmoments

Полеты в столицу Йемена Сану возобновились более чем через неделю после массированных израильских ударов, которые вывели местный аэропорт из строя. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По словам главы аэропорта Халеда аль-Шаифа, в результате атаки был разрушен терминал аэропорта, а на взлетно-посадочной полосе остались воронки. Также пострадали не менее шести пассажирских самолетов.

«В субботу в международном аэропорту Саны приземлился рейс авиакомпании Yemenia со 136 пассажирами на борту», — сказано в материале издания.

Самолет прилетел из столицы Иордании Аммана. Кроме того, еще три рейса запланированы между двумя городами на субботу.

6 мая появились сообщения, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) полностью уничтожили аэропорт в Сане и атаковали электроподстанцию Дахбан.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

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