В ДНР мужчина пострадал при детонации снаряда

В ДНР двое мужчин пострадали при детонации снаряда, одного из них не спасли

В поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего пострадали двое мужчин, одного из них не удалось спасти. Об этом сообщили в Telegram-канале диспетчерской службы Волновахского округа.

«Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны, не поднимайте незнакомые предметы, смотрите под ноги и берегите себя», — напомнили в Telegram-канале.

Поселок Владимировка расположен между Волновахой и Угледаром. Долгое время он подвергался обстрелам, в окрестностях могут быть лежать снаряды или их обломки.

17 мая украинские военные ранили двух гражданских, обстреляв прифронтовую Васильевку Запорожской области. Отмечается, что пострадавшим в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми.