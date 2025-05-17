Два человека ранены в Светлодарске ДНР под украинским обстрелом из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Светлодарск в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения», — написал он.

Пушилин добавил, что в результате удара в городе повреждены три дома и гражданские автомобили.

17 мая также сообщалось, что в поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего пострадали двое мужчин, одного из них не удалось спасти.

В тот же день украинские военные ранили двух гражданских, обстреляв прифронтовую Васильевку Запорожской области. Отмечается, что пострадавшим в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Мирошник заявил, что украинская армия все праздники обстреливала российское приграничье.