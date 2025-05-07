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Путин оценил подготовку российских военных в Чечне

Путин: бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Путин сказал, что был в центре подготовки, который был создан в республике.

«Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют», — заявил глава государства на встрече.

Путин также отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения и при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне.

7 мая Путин встретился с Кадыровым в Кремле. По данным агентства РИА Новости, глава государства предложил главе Чечни обсудить текущие дела в республике. При этом Путин отметил, что Кадыров может гордиться результатами развития региона за последние годы.

Кадыров после опровержения слов об отставке сообщил о новой награде.

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