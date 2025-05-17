Двое жителей Запорожской области пострадали от обстрела

Украинские военные ранили двух гражданских, обстреляв прифронтовую Васильевку Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Два мирных жителя пострадали при ракетной атаке Васильевки. Пострадавшие получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их доставили в больницу Васильевки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.

Недавно сообщалось, что в Запорожской области при обстреле города Токмака был поврежден жилой дом.

14 мая четыре мирных жителя пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, двое человек получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов по селу Рождествено в Валуйском округе. Еще один человек был ранен в Шебекинском округе, другой — в Новой Таволжанке.

Ранее украинские войска ударили по семи населенным пунктам в Херсонской области.