ХАМАС вернулось к переговорам после начала масштабной операции Израиля в Газе

Глава минобороны Израиля Кац: ХАМАС вернулось к переговорам по заложникам

Палестинское движение ХАМАС вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«С началом операции «Колесницы Гидеона» в Газе, проводимой с большими усилиями командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам», — говорится в заявлении.

Накануне Израиль начал новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее стало известно, что Уиткофф прилетит в Израиль на фоне освобождения американца из плена ХАМАС.