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Израиль начал новую масштабную операцию в секторе Газа

Израиль начал новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
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Israel Defense Forces via AP

Израиль начал новую масштабную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа. Об этом сообщает «12 канал» со ссылкой на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В течение последних суток мы начали широкомасштабные атаки и выдвинули силы для захвата территорий в секторе Газа. Это часть начального этапа операции «Колесницы Гедеона» и расширения кампании в Газе», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее стало известно, что Уиткофф прилетит в Израиль на фоне освобождения американца из плена ХАМАС.

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