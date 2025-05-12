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Спецпосланник Трампа прилетит в Израиль на фоне освобождения американца из плена ХАМАС

JP: Уиткофф прилетит в Израиль на фоне освобождения гражданина США Александра
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный посланник США Стив Уиткофф посетит 12 мая Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных чиновников в связи с готовностью радикального палестинского движения ХАМАС освободить израильского солдата и гражданина США Идана Александра. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

12 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Идан Александр, находившийся в плену ХАМАС с октября 2023 года, возвращается домой.

По данным израильского издания, Уиткофф должен был отправиться в Саудовскую Аравию непосредственно с Трампом, но затем решил прибыть в Израиль, как только договоренность об освобождении Александра была достигнута.

11 мая ХАМАС объявило о готовности освободить из плена Идана Александра. В радикальном движении подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху объяснил продолжающиеся атаки тем, что ХАМАС отказался принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. В настоящее время ХАМАС продолжает удерживать в палестинском анклаве еще 59 заложников.

Ранее Вашингтон уведомил Израиль о готовности ХАМАС освободить заложника.

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