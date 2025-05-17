Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:05 до 12:25 перехватили и уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Последний раз над территорией региона срабатывала система ПВО в 11:10 по московскому времени.

17 мая стало известно, что российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 80 беспилотников. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три управляемые авиационные бомбы JDAM и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.