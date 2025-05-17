Минобороны РФ: силы ПВО сбили 3 американские бомбы JDAM и 80 дронов за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM и 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Кроме того, был уничтожен американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

До этого зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении перехватили и уничтожили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные ВСУ по тыловым позициям войск.

16 мая Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских солдат с позиций в населенном пункте Вольное Поле в ДНР. По данным ведомства, военнослужащие ВСУ покинули село во время штурма, проведенного подразделениями группировки российских войск «Восток».

Ранее военные корреспонденты обнародовали видео удара ФАБ-3000 по месту скопления ВСУ в Курской области.