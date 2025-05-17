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Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Крымом

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«В 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении ведомства.

Также 17 мая стало известно, что российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили 80 беспилотников. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три управляемые авиационные бомбы JDAM и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

До этого российский боец с позывным «Сапоги» рассказал, что украинские военные на Южно-Донецком направлении начинают паниковать при приближении российских войск. По его словам, чаще всего военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются избежать ближнего боя и обращаются в бегство.

Ранее Россия и Украина договорились обменяться взглядами на прекращение огня.

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