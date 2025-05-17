На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На западе Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько взрывов произошло на территории Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное Новости».

«Были слышны звуки взрывов», — говорится в материале.

Где именно произошли взрывы, в публикации не уточняется.

16 мая в административном центре Днепропетровской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в шести областях страны — Сумской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской — действовал режим воздушной тревоги.

Утром в тот же день несколько взрывов произошло в Киеве. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

14 мая украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в городе Кропивницком, расположенном в Кировоградской области. По информации журналистов, всего в населенном пункте зафиксировали три серии взрывов.

Российские военнослужащие начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента в регионах страны регулярно объявляют воздушную тревогу. Бывает, что особый режим вводят на всей территории Украины. В министерстве обороны РФ заявляли, что целями для атак становятся только военные и энергетические объекты, а также объекты оборонной промышленности.

Ранее в Киеве после взрывов начался пожар в складских помещениях.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами