На западе Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошло на территории Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное Новости».

«Были слышны звуки взрывов», — говорится в материале.

Где именно произошли взрывы, в публикации не уточняется.

16 мая в административном центре Днепропетровской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в шести областях страны — Сумской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской — действовал режим воздушной тревоги.

Утром в тот же день несколько взрывов произошло в Киеве. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

14 мая украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в городе Кропивницком, расположенном в Кировоградской области. По информации журналистов, всего в населенном пункте зафиксировали три серии взрывов.

Российские военнослужащие начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента в регионах страны регулярно объявляют воздушную тревогу. Бывает, что особый режим вводят на всей территории Украины. В министерстве обороны РФ заявляли, что целями для атак становятся только военные и энергетические объекты, а также объекты оборонной промышленности.

Ранее в Киеве после взрывов начался пожар в складских помещениях.