Мэр сообщил о пожаре в Киеве после падения обломков ракеты

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в городе слышны взрывы и работают системы ПВО (противовоздушной обороны).

Он предупредил горожан об «опасности баллистики» и призвал их оставаться в укрытиях. По словам градоначальника, медиков вызвали в Соломенский район украинской столицы после падения там обломков ракеты.

«В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м», — написал чиновник и добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

Во вторник, 6 мая, в городе Черкассы в центральной части Украины трижды за утро произошли взрывы. Они прогремели на фоне воздушной тревоги в Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жительница Новороссийска показала последствия атаки беспилотников.