Российские военные уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ

Российская группировка войск «Днепр» выявила место дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила пункт запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Координаты расположения украинских боевиков были переданы на позицию расчета Д-30», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, слаженные и оперативные действия военнослужащих помогли поразить цель.

До этого российские дроны типа «Герань-2» ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области. Беспилотники атаковали пункт временной дислокации и стоянки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Великой Чернетчиной.

17 мая дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами РФ.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Курской области.