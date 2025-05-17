Российский войска ударили по технике ВСУ в Сумской области

Российские дроны типа «Герань-2» ударили по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

Беспилотники атаковали пункт временной дислокации и стоянки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Великой Чернетчиной в Сумской области. Сколько единиц техники было повреждено и уничтожено, не уточняется.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана позволило создать беспилотники «Герань-2», которые называют отечественным аналогом иранского Shahed-136.

Как рассказал Леонков, «Герани» получались путем адаптации под потребности ВС РФ закупленных в Иране беспилотников.

По его словам, ВС России используют «Герань-2» как ракеты средней дальности для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Эксперт указал, что дальность полета «Герани-2» заявлялась до 2000 км, но ВС России применяют их до 1000 км.

Ранее мэр Харькова Терехов сообщил, что город подвергся массированной атаке «Гераней».