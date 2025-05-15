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Украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Курской области

Хинштейн: двое мужчин пострадали от атаки дрона на автомобиль в Курской области
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FotograFFF/Shutterstock

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его данным, в результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет. Обоих госпитализировали.

Незадолго до этого стало известно, что в результате удара беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины по территории Донецкой народной республики (ДНР) ранения получила 14-летняя девочка.

Накануне три украинских дрона-камикадзе атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки на Курскую область
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