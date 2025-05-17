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В регионах РФ за ночь уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: ночью в Курской и Белгородской областях сбили по одному дрону ВСУ
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MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по территории страны с помощью дронов самолетного типа. Их нейтрализовали в период с 22:00 мск 16 мая до 6:00 мск 17 мая.

Один из беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Курской области, второй — в Белгородской области.

16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский БПЛА атаковал мужчину, ехавшего на велосипеде в районе села Архангельское в Шебекинском муниципальном округе. Местный житель получил серьезные ранения, и его спасти не удалось. В связи с этим глава региона выразил соболезнования членам его семьи.

В тот же день дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, находившемуся на стоянке коммерческого объекта в городе Борисовка в Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с баротравмой.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Курской области.

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