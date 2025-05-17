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Сальдо рассказал о «вылазках» ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области

Сальдо: попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста обречены
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, который до разрушения соединял через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Чиновник подчеркнул, что Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок со стороны ВСУ фиксируются, но носят бессистемный характер.

«Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — предположил Сальдо.

По его словам, каждое движение украинских военных на этом участке фронта находится под наблюдением Вооруженных сил России.

Накануне Сальдо высказался о российского-украинских переговорах, прошедших в Стамбуле. Он назвал эту встречу знаковым событием. Чиновник также подчеркнул, что Херсонская область является частью Российской Федерации, и этот факт не обсуждается ни на каком форуме и ни в каком формате.

Ранее стали известны требования, выдвинутые Россией к Украине на переговорах в Стамбуле.

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