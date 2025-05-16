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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта

Гладков: в поселке Борисовка дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке
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Shutterstock

В населенном пункте Борисовка Борисовского района Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранение получил мирный житель. 

«В результате удара мужчина получил баротравму. Бригада СМП доставила его в областную клиническую больницу», — написал губернатор Белгородской области.

Мужчине, по словам Гладкова, оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате этого инцидента повреждения получили два легковых автомобиля. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Утром 16 мая Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. Пострадавших жителей Шебекино госпитализируют в медучреждение Белгорода. Машина также получила повреждения.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Курской области.

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