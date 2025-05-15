ВСУ атаковали Горловку в ДНР

Приходько: БПЛА ВСУ атаковали предприятие в Горловке и вышку сотовой связи

Семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 14 мая атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Отмечается, что повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки. Также FPV-дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе города.

Горловка расположена в 50 км севернее столицы ДНР города Донецка. В Горловке находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.

До этого сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника-камикадзе по территории Донецкой народной республики ранения получила 14-летняя девочка. ВСУ атаковали частный жилой дом, расположенный на улице Декабристов в Советском районе Макеевки.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.