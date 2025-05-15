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Житель ДНР получил ранение вследствие детонации суббоеприпаса от кассетных снарядов НАТО

Приходько: житель Горловки подорвался на суббоеприпасе от снарядов НАТО
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Житель Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа «колокольчик» ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Известно, что такими суббоеприпасами оснащены «натовские» 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Накануне Приходько сообщил, что семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ вечером 14 мая атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города. По его словам, была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки. Также FPV-дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе города.

До этого сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника-камикадзе по частному жилому дому в Советском районе Макеевки ранения получила 14-летняя девочка.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.

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