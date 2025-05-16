На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью
close
РИА Новости

Силы противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 18:00 до 18:30 по московскому времени.

До этого Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ.

Утром 16 мая губернатор Гладков рассказал, что Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате несколько мирных жителей получили ранения. Как отметил глава региона, власти продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить население.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Курской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами