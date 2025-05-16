Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 18:00 до 18:30 по московскому времени.

До этого Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ.

Утром 16 мая губернатор Гладков рассказал, что Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате несколько мирных жителей получили ранения. Как отметил глава региона, власти продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить население.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Курской области.