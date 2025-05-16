Мирные жители пострадали при атаке беспилотников на Белгородскую область

В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском округе Белгородской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, местные власти делают все возможное, чтобы обезопасить население, в ход идут дополнительные решения.
Также 14 мая Гладков сообщал, что житель села Муром в Шебекинском округе Белгородской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.
В тот же день БПЛА атаковал сельхозпредприятие в селе Зиборовка.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее были названы самые напряженные участки в зоне украинского конфликта.