Мирные жители пострадали при атаке беспилотников на Белгородскую область

Гладков: при атаках дронов ВСУ пострадали мирные жители в Белгородской области

В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском округе Белгородской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, местные власти делают все возможное, чтобы обезопасить население, в ход идут дополнительные решения.

Также 14 мая Гладков сообщал, что житель села Муром в Шебекинском округе Белгородской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.

В тот же день БПЛА атаковал сельхозпредприятие в селе Зиборовка.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были названы самые напряженные участки в зоне украинского конфликта.