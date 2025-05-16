Белоруссия и России договорились укрепить оборонный потенциал для отражения агрессии

Белоруссия и РФ согласовали шаги по обороне для противодействия агрессии

Белоруссия и Россия договорились о совместных шагах по укреплению оборонного потенциала для противодействия возможной агрессии. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

«Сегодня мы утвердили планы по укреплению оборонных возможностей, необходимых для предотвращения угроз и отражения агрессии в случае ее возникновения», — сообщил министр обороны республики Виктор Хренин по итогам переговоров с российским коллегой Андреем Белоусовым.

Он подчеркнул, что стороны продолжат совместную работу, включая выполнение Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В свою очередь, Белоусов в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнул, что РБ и РФ имеют общее оборонное пространство и обязаны как можно быстрее его укреплять.

Министр обороны России также заявил Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее Лукашенко рассказал о предстоящих учениях России и Белоруссии.