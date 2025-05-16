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Белоусов призвал быстрее укреплять общее оборонное пространство РФ и Белоруссии

Белоусов: Белоруссия и РФ обязаны быстрее укреплять общее оборонное пространство
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Белоруссия и Россия имеют общее оборонное пространство и обязаны как можно быстрее его укреплять. Об этом заявил глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает БелТА.

Министр подчеркнул, что Москва и Минск — не просто союзники.

«У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее», — отметил Белоусов.

Глава МО России 16 мая прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с военно-политическим руководством республики.

До этого Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также ситуацию в Ливии.

Ранее Белоусов исполнил желание двух детей побывать на параде Победы на Красной площади.

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