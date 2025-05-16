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Российские военные за неделю сбили почти тысячу украинских беспилотников

Минобороны РФ: российские ПВО за неделю сбили 930 дронов ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю с 10 по 16 мая сбили 930 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказывали, что ВС РФ в тот же период нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и другим военным целям. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В министерстве уточнили, что в результате удара были поражены предприятие военно-промышленного комплекса, которое производит компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, цеха сборки, ремонта военной техники, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали предприятие и вышку сотовой связи в Горловке.

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