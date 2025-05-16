Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

МО: ВС РФ с 10 по 16 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 10 по 16 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и другим военным целям. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«С 10 по 16 мая нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что в результате удара были поражены предприятие военно-промышленного комплекса, которое производит компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, цеха сборки, ремонта военной техники, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали предприятие и вышку сотовой связи в Горловке.