Шесть украинских беспилотников сбили у берегов Севастополя

Над Черным морем у берегов Севастополя сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — отметил он.

Губернатор уточнил, что громкие звуки, которые было слышно в Севастополе, — это работа российских военнослужащих. Также он призвал местных жителей не снимать и не выкладывать в интернете работу систем противовоздушной обороны.

2 мая Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю было сбито более 50 украинских БПЛА и несколько морских дронов в акватории. Объекты в городе и в акватории не пострадали. Эту атаку он оценил как самую массовую в 2025 году.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.