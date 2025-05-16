На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти усилят работу по разминированию Курской области

Вице-премьер Хуснуллин: работа по разминированию Курской области будет усилена
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Работу по разминированию приграничных территорий Курской области усилят. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Хуснуллин 6 мая посетил российский регион по поручению президента Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском.

По словам вице-премьера, в настоящее время идет активное разминирование курского приграничья. Работа будет усилена, и после этого будут понятны планы по восстановлению региона.

Хуснуллин добавил, что на разминирование территории Курской области потребуется больше года, а все восстановительные работы будут проведены за счет федерального бюджета. Он уточнил, что объем средств пока не был оценен, но ожидается, что это будут подъемные цифры.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Курскую область прибыли саперы для гуманитарного разминирования.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами