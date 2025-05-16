Власти усилят работу по разминированию Курской области

Работу по разминированию приграничных территорий Курской области усилят. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Хуснуллин 6 мая посетил российский регион по поручению президента Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском.

По словам вице-премьера, в настоящее время идет активное разминирование курского приграничья. Работа будет усилена, и после этого будут понятны планы по восстановлению региона.

Хуснуллин добавил, что на разминирование территории Курской области потребуется больше года, а все восстановительные работы будут проведены за счет федерального бюджета. Он уточнил, что объем средств пока не был оценен, но ожидается, что это будут подъемные цифры.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Курскую область прибыли саперы для гуманитарного разминирования.