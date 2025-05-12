В Курскую область прибыли саперы для гуманитарного разминирования

В Курскую область прибыл первый конвой для гуманитарного разминирования

В Курскую область прибыл первый конвой для гуманитарного разминирования местности после освобождения районов от украинской оккупации. Об этом ТАСС рассказали в «Центре беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).

«По запросу бойцов 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады инженерных войск России «Единая Россия», «Центр беспилотных систем и технологий» и фонд «Наша правда» доставили в Курскую область подрывные машинки «Арена 5М», амуницию для безопасной работы саперов», — сообщили в ЦБСТ.

Также были переданы специальные дроны и подрывные машинки для подразделения «Барс-Курск».

Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома «Единой России», уточнил, что в Курской области, в том числе на территории проживания мирных жителей, остались тысячи неразорвавшихся снарядов.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на восстановление приграничья Курской области направят средства из федерального бюджета.

Ранее в Кремле заявили, что Путину хорошо известно о проблемах жителей приграничных регионов.